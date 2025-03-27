27.03.2025 (08:00)

Военные инженеры группировки войск «Запад» применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры группировки войск «Запад» применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области

Инженерные подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ.

Операторы БпЛА группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ.

Получив координаты мест скопления вражеских сил, военнослужащие готовятся к выполнению поставленной задачи, загружают на FPV-платформу противотанковые мины.

Роль «глаз» в роботизированном комплексе выполняет оператор БпЛА, который на протяжении всего маршрута ведет дрон-камикадзе к цели.

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, специалисты инженерных войск скрытно доставили наземные роботы-камикадзе, оснащённые противотанковыми минами, к позициям противника и дистанционно уничтожили их.

Как отмечает командир боевой группы с позывным «Батя», уникальность этого комплекса в том, что он собирается в полевых условиях.

Роботизированный инженерный FPV-комплекс — это устройство, представляющее собой простую тележку, на которую можно загрузить от шести до десяти противотанковых мин, а также множество других взрывчатых веществ. Управлять дроном можно как при помощи оптоволокна, так и на радиоуправлении, в зависимости от условий местности.

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