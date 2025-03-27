27.03.2025 (08:00)
Военные инженеры группировки войск «Запад» применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области
Инженерные подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Харьковской области применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ.
Операторы БпЛА группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ.
Получив координаты мест скопления вражеских сил, военнослужащие готовятся к выполнению поставленной задачи, загружают на FPV-платформу противотанковые мины.
Роль «глаз» в роботизированном комплексе выполняет оператор БпЛА, который на протяжении всего маршрута ведет дрон-камикадзе к цели.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, специалисты инженерных войск скрытно доставили наземные роботы-камикадзе, оснащённые противотанковыми минами, к позициям противника и дистанционно уничтожили их.
Как отмечает командир боевой группы с позывным «Батя», уникальность этого комплекса в том, что он собирается в полевых условиях.
Роботизированный инженерный FPV-комплекс — это устройство, представляющее собой простую тележку, на которую можно загрузить от шести до десяти противотанковых мин, а также множество других взрывчатых веществ. Управлять дроном можно как при помощи оптоволокна, так и на радиоуправлении, в зависимости от условий местности.