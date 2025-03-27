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27.03.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о выполнении боевых задач при освобождении населенных пунктов в приграничном районе Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчётов БПЛА продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

На кадрах военнослужащие выполняют задачи на одном из командных пунктов и позициях.

«За период ведения боевых действий на данном направлении удалось сформировать достаточно сильную группировку, которая занимается прикрытием государственной границы на Курском направлении. Подразделения выполняют задачи успешно. С задачей справляемся», — сообщил командир одного из подразделений с позывным «Молот».

«Расчет выполнял огневое поражение взводного опорного пункта. Боевая задача выполнена, цель уничтожена. Взводный опорный пункт располагался в лесистом массиве. В нем находилось порядка пятнадцати военнослужащих. Моей мотивацией является то, что мой прадед участвовал в Курской битве. Считаю правильным поступком продолжить семейные традиции. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — сказал командир гаубичной батареи с позывным «Ангара».

На кадрах один из экипажей танка Т-72 также выполняет задачу на определенном участке.

При получении цели военнослужащие выдвигаются на позицию и производят первый выстрел всего через несколько секунд после осуществления корректировки.

«Так как противник сосредоточил средства РЭБ в определенной точке, наши беспилотники не могли там пролететь и выполнить задачу, пришлось этот пункт уничтожить. При получении координат цели от старшего начальника находим ориентир для цели и уже, отталкиваясь от этого ориентира, стреляем. Попал на СВО в 2023 году, подписав контракт. Начинал в штурмовых отрядах, получил ранение, восстановился и вот опять в строю!» — поделился командир танкового взвода с позывным «Кузнец».

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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