27.03.2025 (07:00)

Артиллеристы Уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области, помогая им выдавливать украинские подразделения с нашей территории.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях: от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше восьми километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восемь выстрелов в минуту. В ходе воздушной разведки подразделениями БпЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять нашим штурмовикам и зачистить его.

После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.

Расчет гаубицы Д-30 моментально нанес огневое поражение по обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела, вторым точным выстрелом из гаубицы пехота ВСУ в укрытии была уничтожена.

Когда цель была поражена, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.

В дальнейшем артиллеристы-десантники перед заходом наших подразделений на опорный пункт провели артиллерийскую подготовку и поддержали штурмовые подразделения в ходе штурма позиций противника, что помогло нашим подразделениям выполнить поставленную задачу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице