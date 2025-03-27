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27.03.2025 (06:00)

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения мотострелков.

Получив задачу, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины и выполнили разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и произвёл залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БпЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшейся в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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