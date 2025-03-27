27.03.2025 (06:00)

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения мотострелков.

Получив задачу, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины и выполнили разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и произвёл залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БпЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшейся в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.

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