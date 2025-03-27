27.03.2025 (06:00)
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.
Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения мотострелков.
Получив задачу, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины и выполнили разведку местности. После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и произвёл залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БпЛА. По завершении боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшейся в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.