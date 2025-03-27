27.03.2025 (05:30)

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» продолжают уничтожать опорные пункты, огневые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты fpv-дронов группировки войск «Восток» продолжают уничтожать опорные пункты, огневые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника скрытно выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дронов, оснащенных боеприпасами. Применяя беспилотники с кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами, расчеты буквально «пробивают» оборону ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений.

Каждый вылет FPV-дрона координируется воздушной разведкой, что позволяет корректировать атаки в режиме реального времени и поражать даже движущиеся цели на расстоянии десятков километров.

В специально оборудованных лабораториях ведется кропотливая работа по производству и техническому обслуживанию FPV-дронов.

«Берём медный провод, приматываем к нему провод малого сечения: получается, как будто иголку с ниткой вставляешь. Потом вставляем держатель, обрабатываем кислотой и начинаем паять. Работа тонкая, но когда набиваешь руку, всё идет быстрее», — делится работой инженер-подрывник с позывным «Макзон».

При этом, в данных лабораториях не только обслуживают БпЛА, но и отрабатывают их маневренность на компьютерных симуляторах, которые полностью имитируют полет настоящего дрона. Только после полного освоения данного курса военнослужащих допускают к выполнению боевых задач.

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