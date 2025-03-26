26.03.2025 (23:00)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условного противника на КПП в Киргизской Республике

Военнослужащие объединённой российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, отразили нападение условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части, в ходе тренировки по противодействию терроризму.

Дежурной смене поступил сигнал о приближающемся к КПП автомобиля с целью проникновения на режимный объект. На место предполагаемого происшествия незамедлительно выдвинулось подразделение антитеррора при силовой поддержку БТР- 82А. По прибытии военнослужащие заняли оборону, взяли условного противника в кольцо и ликвидировали.

Сапёры обследовали территорию и автомобиль, на котором передвигались нападавшие. Найденные похожие на самодельно – взрывные устройства (СВУ) предметы были извлечены и уничтожены безопасным способом. Санинструкторы отработали порядок оказания первой медицинской помощи и различные способы эвакуации условно раненного военнослужащего в госпиталь. Отельный акцент был сделан на отработке навыков оказания военнослужащими самопомощи с применением штатных и подручных средств.

Пристальное внимание при проведении тренировки уделялось слаженности, оперативности действий военнослужащих, владению личным составом средствами наблюдения, разведки, связи, умению быстро и грамотно ориентироваться в экстремальных условиях. В тренировке было задействовано около 40 военнослужащих и до 5 единиц специальной и военной техники.

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