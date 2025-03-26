26.03.2025 (22:30)

Психологи Черноморского флота приняли участие в киномарафоне «80-летию Победы!» Русского географического общества

Специалисты территориального центра психологической работы (Черноморского флота) в рамках организации взаимодействия с Русским географическим обществом приняли участие в киномарафоне, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия сотрудники центра посетили показ фильма «Курильский десант. Последний бой войны», показ которого прошёл в ретрокинотеатре «Украина» города Севастополь.

Кинокартина посвящена научному исследованию истории острова, событий времен Второй мировой войны. Помимо деталей геополитического значения острова, психологи Черноморского флота узнали об экспедиции Русского географического общества на остров Шумшу, открывшей исторические артефакты и уникальные находки.

В рамках киномарафона Русским географическим обществом к показу представлена уникальная коллекция документальных фильмов о России, освещающих страницы истории Великой Победы.

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