26.03.2025 (22:00)

Психологи Черноморского флота провели мероприятия по психологическому сопровождению парадных расчетов

В рамках психологического сопровождения участников военных парадов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, специалисты-психологи территориального центра психологической работы (Черноморского флота) провели мероприятия психологической работы с личным составом сводного оркестра гарнизона.

Участие в параде связано с длительным периодом подготовки и интенсивностью тренировочных мероприятий. В целях развития навыков регуляции эмоционального и функционального состояний, повышения стрессоустойчивости и формирования психологической готовности к участию в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с военнослужащими оркестра проведена психологическая работа, направленная, в том числе, на изучение индивидуально-психологических особенностей участников парадных расчетов, характеристик социально-психологического климата оркестра и слаженности действий внутри подразделения.

Мероприятия психологической работы по сопровождению военнослужащих - участников парадных расчетов проводятся каждый год в преддверии военных парадов, посвященных празднованию Дня Победы в разных городах России.

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