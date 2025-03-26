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26.03.2025 (18:30)

В Главном управлении военной полиции Минобороны России подвели итоги конкурса детского творчества

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации подвели итоги конкурса детского творчества «Правила дорожные – друзья надежные» среди военных довузовских общеобразовательных организаций.

По результатам оценки первое место заняло Краснодарское президентское кадетское училище Министерства обороны Российской Федерации.

Проведенный Конкурс детского творчества является одним из важных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Конкурсы , Военная полиция
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