26.03.2025 (20:30)

Школьники Новосибирской области вступили в ряды «Юнармии»

Ученики школ Сузунского района Новосибирской области пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На базе Центра патриотического воспитания района более 30 юных патриотов дали клятву на верность юнармейскому братству и Отечеству, пообещав следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, а также вести здоровый образ жизни и чтить память героев страны.

Слова первой в жизни школьников юнармейской клятвы выслушали наставники и почетные гости мероприятия - ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, которые пожелали ребятам быть патриотами и достойными гражданами России.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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