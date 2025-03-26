26.03.2025 (20:00)

Воспитанники ЕкСВУ навестили тружеников тыла в преддверии 80-летия Великой Победы

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) в преддверии 80-й годовщины со дня Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) навестили тружеников тыла Надежду Кирилловну Вершинину и Зинаиду Сергеевну Крылову.

Суворовцы поблагодарили тружениц тыла за их трудовой вклад в приближении победы в годы войны, вручили поздравительные адреса, памятные подарки, а также поздравили с приближающимся праздником. Женщины поблагодарили юношей за внимание к старшему поколению, рассказали о трудовом подвиге соотечественников, а также истории боевого пути их родителей участников ВОВ. Кроме того, Зинаида Сергеевна и Надежда Кирилловна также рассказали, что многие их близкие, в том числе и правнуки, выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В завершение пенсионерки напомнили ребятам о важности помнить и чтить историю Отечества, с уважением относиться к подвигам советских и российских военнослужащих.

Екатеринбургское суворовское военное училище образовано в 1943 году в числе первых суворовских военных училищ в старинном русском городе Ельце Орловской области и именовалось Орловским СВУ. Первый начальник училища – генерал-майор Кузьмин Алексей Васильевич. Первый набор воспитанников – 514 человек. Среди них ребята-фронтовики: разведчики, связисты, сыны полков, воспитанники партизанских отрядов, имеющие правительственные награды. В сентябре 1947 года Орловское суворовское военное училище переводится на Урал и с мая 1948 года становится Свердловским. В мае 1953 года Свердловское СВУ было реорганизовано в Свердловское суворовское офицерское училище. Воспитанники, закончив десять классов и получив среднее образование, продолжали обучение на первом курсе пехотного батальона, выпускаясь из училища офицерами. В 1991 году, с возвращением городу названия Екатеринбург, училище переименовывается в Екатеринбургское СВУ.

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