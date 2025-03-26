26.03.2025 (19:00)

Единый день РХБЗ прошел в воинских частях ЮВО в Ростовской области

В соединениях и воинских частях 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, прошла тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Личный состав выполнил задачи в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения, отработал применение современных средств индивидуальной защиты – общевойскового противогаза ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта.

Военнослужащие действовали по различным сигналам оповещения, преодолели зараженные участки местности, освоили применение приборов РХБ разведки, дегазационного прибора ДП-5В, войскового прибора химической разведки и дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты развернули и подготовили к работе машины аэрозольного противодействия, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Тренировка проведена во взаимодействии с расчетами РХБ разведки с применением специальных разведывательных химических машин.

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