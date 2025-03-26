26.03.2025 (19:30)

Корабельная ударная группа Балтийского флота провела учение по нанесению ракетного удара

В рамках отработки плановых задач в морских полигонах ракетные корабли Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по морским и береговым целям.

В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) «Серпухов» и «Зеленый Дол» успешно выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника и критически важные береговые объекты.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

Кроме этого, экипажи кораблей выполнили стрельбы из всех видов ствольной артиллерии, поразив реальные морские мишени и отразив массированный воздушный налет условного противника.

В ходе маневров кораблями были отработаны упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех.

При выполнении задач экипажи МРК провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

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