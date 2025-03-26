26.03.2025 (21:00)

Морской тральщик «Лев Чернавин» провел учебный поиск мин

В акватории Балтийского моря морской тральщик «Лев Чернавин» провел учебный поиск мин, поставленных условным противником.

На морских полигонах боевой подготовки экипаж корабля успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, выполнил траление судоходного фарватера от учебных якорных и донных мин, выставленных накануне. Далее экипаж «Льва Чернавина» уничтожил макеты плавающей мины огнем малокалиберной артиллерии, а также отработал ряд элементов по радиационной, химической и биологической защите.

Следующим этапом подготовки станет отработка взаимодействия в составе минно-тральной группы.

В настоящее время корабли и суда Балтийского флота выполняют мероприятия в прибрежной зоне Балтийского моря по снижению минной опасности. Мероприятия проводятся на рекомендованных маршрутах, фарватерах и местах якорных стоянок, портов, а также полигонов боевой подготовки сил флота.

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