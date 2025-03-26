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26.03.2025 (18:00)

Подразделения военной полиции в Калининградской области подняты по тревоге в рамках тренировки по антитеррору

С подразделениями военной полиции, дислоцированными в Калининградской области, состоялась практическая тренировка, в ходе которой военнослужащие отработали практические задачи по противодействию терроризму.

В рамках мероприятий подразделения военной полиции были приведены в боевую готовность. После получения оружия и экипировки военнослужащие в составе боевых групп выдвинулись на военные объекты для обеспечения охраны и правопорядка. Совместно с подразделениями антитеррора воинских частей сотрудники военной полиции осуществили задержание условных вооружённых диверсантов.

В мероприятии было задействовано более 40 военнослужащих и около пяти единиц специальной техники.

В рамках выполнения задач по противодействию терроризму военнослужащие использовали нелетальное оружие, в частности, пистолет «Оса» и светошумовые гранаты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Антитеррор
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