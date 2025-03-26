26.03.2025 (16:30)

На Камчатке артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота приступили к обстрелу лавин

На Камчатке артиллеристы полка береговой обороны Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края приступили к мероприятиям по обстрелу лавиноопасных участков в районе подножья Вилючинского вулкана.

Обстрел склонов сопок проводится на лавиноопасных направлениях из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Огневые позиции расчётов находятся на безопасном удалении. В районе работы заранее было осуществлено предварительное оповещение населения и выставлено оцепление.

К мероприятию по обстрелу лавинных участков привлечено десять военнослужащих артиллерийского подразделения полка береговой обороны ТОФ.

Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края, для того чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

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