26.03.2025 (15:30)

Расчеты минометов Ленинградского военного округа учатся уничтожать цели условного противника с одного выстрела

Расчеты минометов Ленинградского военного округа приступили к подготовке к контрольным стрельбам в ходе полевых занятий, которые проходят сразу на трех полигонах в Ленинградской области.

Особенностью тренировок станет то, что мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, установят под углом, наименее удобным для прямого попадания в уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим.

На теоретическом этапе военнослужащие предварительно изучили устройство и основные тактико-технические характеристики всех видов бронетанковой техники условного противника.

Контрольные стрельбы гранатометчиков начнутся уже в начале следующей недели. Оценку «отлично» получат военнослужащие, поразившие наибольшее количество мишеней, израсходовав при этом как можно меньше боеприпасов.

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