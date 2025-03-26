26.03.2025 (14:30)

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели Урок Мужества для курсантов и учащихся довузовских учреждений

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели урок мужества для курсантов военных ВУЗов и учащихся довузовских учреждений Санкт-Петербурга. Представители Ленинградского военного округа рассказали воспитанникам истории и традициях Армии России, своей службе и участии в боевых действиях.

Урок Мужества прошел в рамках мероприятий, посвященных 80-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. В ходе лекции военнослужащие так же рассказали юнармейцам о героических защитниках города-героя Ленинграда.

Кроме того, военнослужащие рассказали о своих товарищах, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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