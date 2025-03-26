26.03.2025 (13:30)
Мотострелки ЮВО провели занятия с молодыми патриотами из Юнармии
На одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели занятия с участниками регионального отделения Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия в Ростовской области.
В ходе занятий юнармейцы ознакомились с различными видами стрелкового оружия, изучили его тактико-технические характеристики, освоили начальные навыки передвижения по полю боя и постреляли из страйкбольного оружия.
После интенсивных занятий юных патриотов накормили армейской кашей и напоили горячим чаем. В свою очередь юнармейцы передали мотострелкам изготовленные ими маскировочные сети и письма которые будут направлены на фронт.
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