26.03.2025 (13:30)

Мотострелки ЮВО провели занятия с молодыми патриотами из Юнармии

На одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели занятия с участниками регионального отделения Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия в Ростовской области.

В ходе занятий юнармейцы ознакомились с различными видами стрелкового оружия, изучили его тактико-технические характеристики, освоили начальные навыки передвижения по полю боя и постреляли из страйкбольного оружия.

После интенсивных занятий юных патриотов накормили армейской кашей и напоили горячим чаем. В свою очередь юнармейцы передали мотострелкам изготовленные ими маскировочные сети и письма которые будут направлены на фронт.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице