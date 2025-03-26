26.03.2025 (16:00)

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил учебно-боевые упражнения в акватории Баренцева моря

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил ряд учебно-боевых упражнений в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж фрегата отработал комплекс мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, в том числе задачи по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по организации противороботной защиты.

В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192М по видимым береговым целям и мишеням, находящимся вне зоны прямой видимости, используя данные целеуказания.

В ходе тренировки по противовоздушной обороне боевой расчёт зенитного комплекса «Палаш» успешно поразил воздушную мишень, выставленную противолодочным самолётом Северного флота Ил-38.

Все задачи плановых мероприятий боевой подготовки экипажем выполнены успешно. Район проведения стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности.

В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

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