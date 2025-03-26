26.03.2025 (15:00)

Связисты ЛенВО провели тренировку по скрытному управлению войсками из лесов Ленинградской области

Связисты Ленинградского военного округа в ходе тренировки развернули в Ленинградской области полевой пункт управления в интересах штаба округа и общевойсковой армии и приступили к управлению войсками по всем видам режимных каналов связи.

В течение недели военнослужащие передавали и принимали информацию по защищенным радио- и спутниковым каналам связи, причем прием-передача проходила в условиях постоянного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника с целью вывода из строя систем связи, подмены и искажения передаваемой информации.

Помимо этого, на пункт управления велись атаки диверсионно-разведывательных групп «неприятеля». Военнослужащие отражали нападения, после чего меняли места временной дислокации.

В ходе занятий была создана автономная многоуровневая сеть, которая обеспечила управление группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи, а также была проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице