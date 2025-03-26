26.03.2025 (14:00)

В Приморском крае с военнослужащими общевойсковой армии ВВО состоялись занятия по тактической медицине

В Приморском крае с военнослужащими соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведены занятия по тактической медицине.

На теоретических занятиях военнослужащим рассказали об основных требованиях к аптечкам первой помощи, индивидуальным и групповым, а также о порядке применения медицинских средств для само- и взаимопомощи. Также обучаемым продемонстрировали оснащение сумки первой помощи, предназначенной для санитаров и санитарных инструкторов, а также о порядке ее использования.

Затем военнослужащие под руководством медицинских инструкторов выполнили ряд упражнений: наложение кровоостанавливающего жгута и жгута-турникета, использование компрессионно-бандажной повязки, применение гемостатических средств для остановки кровотечений.

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