26.03.2025 (17:30)

В Бурятии танкисты ВВО совершенствуют навыки вождения танков

В отдельном танковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, состоялось занятие с механиками-водителями по вождению танков.

Во время занятий военнослужащие успешно преодолели трассу, оборудованную более 20 искусственными препятствиями. Подобные тренировки требуют слаженной работы экипажей и помогают механикам-водителям развивать мастерство и быстроту реакции.

Кроме того, в ходе занятия были выполнены нормативы по технической подготовке, включающие установку аккумуляторной батареи, проверку технической жидкости и установку светомаскировочных устройств на фары.

После прохождения курса подготовки военнослужащие не только приобретают технические знания, но и уверенно овладевают навыками эксплуатации и управления различными типами танков и боевых машин пехоты.

Подготовка механиков-водителей ведется круглый год вне зависимости от погодных условий. Занятия с военнослужащими проводят опытные инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции.

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