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26.03.2025 (17:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО уничтожили из гранатометов бронетехнику условного противника

В Амурской области на полигоне «Екатеринославский» военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили боевые стрельбы.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронетехнику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Военнослужащие выполнили огневые задачи в парах как в наступлении, так и в обороне. Гранатометчики вели стрельбу в полевых условиях из окопов и траншей, а также в имитации городской застройки из окон и дверных проемов. При этом военнослужащие совершенствуют навыки занятия и маскировки огневых позиций и скрытного перемещения на поле боя.

Все тренировки проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий.

На занятиях постоянно совершенствуются и вводятся новые тактики уничтожения «противника». Они разрабатываются с учетом анализа опыта, полученного при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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