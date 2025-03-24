24.03.2025 (21:45)

Военные инженеры ВВО провели взрывные работы по ликвидации ледовых заторов на реках Приморского края

В рамках оказания помощи Правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров - подрывников было осуществлено 25 подрывов льда.

По прибытии в назначенные районы, специалисты инженерных войск, провели замеры толщины льда, после чего произвели расчеты необходимой массы заряда для проведения подрывных работ.

Для выполнения поставленной задачи военнослужащими было использовано свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метров 10 сантиметров. Специалистами было подготовлено 157 лунок для закладки сосредоточенных зарядов.

Военные инженеры совершили подрывы льда с целью ликвидации угрозы подтопления жилых домов, расположенных в пойме реки и обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на участках, чреватых заторами, в том числе возле мостов.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно в целях предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.

В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно проводит мониторинг паводковой обстановки.

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