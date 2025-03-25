25.03.2025 (12:00)
Гранатометчики ВВО отработали уничтожение техники условного противника в Приморье
На общевойсковом полигоне «Сергеевский» военнослужащие гранатометных расчетов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, в ходе тренировки отработали уничтожение техники условного противника.
По замыслу тактического эпизода, военнослужащими расчета беспилотных летательных систем было обнаружено перемещение условного противника на автомобилях высокой проходимости с вооружением на борту.
Военнослужащие организовали засаду на маршруте движения техники. Дождавшись приближения условного противника, гранатометчики отработали уничтожение машин, используя гранатометы РПГ-7В.
Затем при возвращении на исходные позиции военнослужащие отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов при помощи стрелкового оружия.