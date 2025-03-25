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25.03.2025 (11:00)

Военные связисты ВВО провели радиотренировку в Забайкалье

В соединении управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, проведена тренировка по проверке систем связи.

В целях проверки качества системы связи объединения и ее устойчивого использования, мероприятие проводилось в отдалении от пункта постоянной дислокации в условиях сложного рельефа местности.

Особое внимание при этом уделялось вопросам противодействия средствам радиоэлектронной борьбы путем использования резервных каналов связи.

Кроме того, связисты отработали задачи во взаимодействии с другими подразделениями в ночное время.

В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, коммуникативные комплексы транспортной сети и новейшие радиостанции средней и сверхмалой мощности и спутниковой связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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