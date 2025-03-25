25.03.2025 (10:00)
Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики
Противник, ожидая атаки, организовал оборону села, оборудовал огневые точки, заминировал подходы по флангам, а также использовал поддержку артиллерии и ударных-дронов. Но благодаря грамотным и решительным действиям, штурмовые подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии полностью завладели инициативой в воздухе и на земле, выбив националистов из населенного пункта Срибное ДНР.
В ходе боя операторы БпЛА выявляли огневые точки противника. По полученным координатам артиллеристы наносили огневое поражение. Далее штурмовые группы под прикрытием ударных дронов зашли в населенный пункт и вели ближний стрелковый бой за каждый дом, за каждую улицу. ВСУ пытались контратаковать, используя бронетехнику, включая бронетранспортер «Брэдли», но противник был уничтожен и отброшен.
Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага все дальше на запад.