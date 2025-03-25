25.03.2025 (10:00)

Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики

Противник, ожидая атаки, организовал оборону села, оборудовал огневые точки, заминировал подходы по флангам, а также использовал поддержку артиллерии и ударных-дронов. Но благодаря грамотным и решительным действиям, штурмовые подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии полностью завладели инициативой в воздухе и на земле, выбив националистов из населенного пункта Срибное ДНР.

В ходе боя операторы БпЛА выявляли огневые точки противника. По полученным координатам артиллеристы наносили огневое поражение. Далее штурмовые группы под прикрытием ударных дронов зашли в населенный пункт и вели ближний стрелковый бой за каждый дом, за каждую улицу. ВСУ пытались контратаковать, используя бронетехнику, включая бронетранспортер «Брэдли», но противник был уничтожен и отброшен.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага все дальше на запад.

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