25.03.2025 (09:30)
Артиллеристы группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении
Военнослужащие 30-й артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают успешно выполнять огневые задачи в зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.
Используя тяжёлые самоходные миномёты «Тюльпан», расчёты наносят значительный урон противнику, обеспечивая поддержку и защиту наших войск.
240-мм миномёт «Тюльпан» является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Его высокая точность и дальность стрельбы позволяют эффективно поражать укреплённые позиции и технику противника, что делает его незаменимым инструментом в условиях сложной боевой обстановки.
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