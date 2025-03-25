25.03.2025 (09:30)

Артиллеристы группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие 30-й артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают успешно выполнять огневые задачи в зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.

Используя тяжёлые самоходные миномёты «Тюльпан», расчёты наносят значительный урон противнику, обеспечивая поддержку и защиту наших войск.

240-мм миномёт «Тюльпан» является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Его высокая точность и дальность стрельбы позволяют эффективно поражать укреплённые позиции и технику противника, что делает его незаменимым инструментом в условиях сложной боевой обстановки.

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