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25.03.2025 (09:30)

Артиллеристы группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие 30-й артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают успешно выполнять огневые задачи в зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.

Используя тяжёлые самоходные миномёты «Тюльпан», расчёты наносят значительный урон противнику, обеспечивая поддержку и защиту наших войск.

240-мм миномёт «Тюльпан» является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Его высокая точность и дальность стрельбы позволяют эффективно поражать укреплённые позиции и технику противника, что делает его незаменимым инструментом в условиях сложной боевой обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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