24.03.2025 (22:45)

Специалисты инженерно-саперного подразделения МО РФ продолжают борьбу с ледяными заторами в Алтайском крае

Специалисты инженерно-саперного подразделения Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированного в Алтайском крае, продолжают борьбу с весенними ледоходами и паводками.

Подрывная команда совершила марш протяженностью около 370 км в Поспелихинский район Алтайского края, где военнослужащие провели инженерную разведку ледового покрова на реке Поперечная вблизи населенного пункта Николаевка, рассчитали количество взрывчатых веществ и средств взрывания, определили безопасное расстояние для гидротехнических сооружений. Военные инженеры подготовили сосредоточенные заряды для проведения взрывных работ, которые были рассчитаны с таким учётом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Совместно с представителями ГУ МЧС по Алтайскому краю военнослужащие провели сверление льда и выполнили подрыв ледяного поля.

Ранее специалисты инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации провели взрывные работы по ликвидации паводкоопасных участков реки Бия Алтайского края. В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации региона находятся десять населенных пунктов, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

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