25.03.2025 (08:30)

В ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр поразил гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр поразил гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил натовскую гаубицу M777 ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении.

По данным воздушной разведки российскому расчету были переданы координаты цели, которая обнаружила себя ударом по российским позициям. Артиллеристы оперативно навели орудие и открыли огонь, поразив гаубицу противника. В результате гаубица ВСУ была повреждена, вражеский расчет ликвидирован. Таким образом, задача по контрбатарейной борьбе была выполнена.

«М777 — основная цель, которую мы поражаем, «Паладины» встречались самоходные, это вот самые основные, которые встречаются», — рассказал старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Тополь».

Огромную роль при контрбатарейной борьбе играет разведка и корректировка огня воздушными беспилотными летательными аппаратами. Российские расчеты беспилотников успешно справляются со своими задачами.

Кроме того, артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств противника.

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