25.03.2025 (07:30)

Артиллеристы Тульских десантников уничтожили технику ВСУ с пехотой, убегающих из приграничных районов Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Тульских десантников уничтожили технику ВСУ с пехотой, убегающих из приграничных районов Курской области

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области, помогая им выдавливать украинские подразделения с нашей территории.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния около 30 км ведут прицельный огонь. В ходе воздушной разведки подразделениями БпЛА 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был обнаружен вражеский транспорт, который пытался вывезти пехоту ВСУ с линии боевого соприкосновения в тыл вражеских подразделений, а также собрать по пути засевших в укрытиях украинских боевиков.

После доразведки и подтверждения целей координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.

Расчет гаубицы «Мста-Б» моментально нанес огневое поражение по обнаруженным целям. Прицельный огонь орудия не позволил боевикам покинуть территорию Курского приграничья и ликвидировал военнослужащих ВСУ на открытой местности и в укрытиях.

Затем точным огнем артиллерии была уничтожена и боевая машина ВСУ.

Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.

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