24.03.2025 (18:45)

В Санкт-петербургском пансионе воспитанниц состоялось заседание попечительского совета

В Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации с участием его куратора статс-секретаря–заместителя Министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой состоялось заседание попечительского совета учебного заведения.

В ходе заседания были рассмотрены результаты и достижения воспитанниц, а также вопросы развития инфраструктуры пансиона, в том числе строительство второй очереди на острове Безымянный, расширение социального партнерства с учреждениями культуры и образовательными организациями высшего образования, реализация междисциплинарных тематических образовательных проектов в филиале и другие актуальные темы, призванные решить комплекс задач по совершенствованию системы дополнительного образования и профессиональной ориентации воспитанниц.

«Пансион – это особая территория. Девочки воспитываются по определённым канонам, основанным на традиционных ценностях нашего общества и государства. Таких, как любовь к Родине и патриотизм. Учебная программа даёт возможность нашим воспитанницам максимально развиваться, становиться полномасштабными, гармоничными личностями», – отметила замглавы Минобороны России, куратор Пансиона Анна Цивилёва.

«Перед выпускницами открыты все двери, какое бы направление они не выбирали. Точные науки, творческие профессии, государственную службу, медицину. Это говорит о том, что базис образования достаточно высок и разносторонен. Наши девочки – настоящие патриоты. Те, кто в дальнейшем будет работать над развитием нашего государства», – подчеркнула заместитель главы российского военного ведомства.

В свою очередь, председатель Попечительского совета губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что «одной из основных задач развития Пансиона является строительство его второй очереди – Центра дополнительного образования и спорта. В нём планируется разместить специальные помещения для спортивных занятий, хореографических коллективов и музыкальной школы. В настоящее время решается вопрос с его федеральным финансированием. Рассматривается вариант подключения средств нацпроекта «Молодёжь и дети».

«В наших ближайших планах – специализированное оснащение предметных кабинетов. Уверен, наши девочки, дочери военных, постоянно чувствуют особую заботу государства», – подчеркнул Александр Беглов.

В ходе заседания Попечительского совета в присутствии статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ Анны Цивилевой, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоялось подписание договора о сотрудничестве между Всероссийским музеем А.С. Пушкина и Санкт?Петербургским Пансионом воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.

Также в ходе посещения Анна Цивилева за реализацию важных проектов историко-патриотической направленности вручила педагогам Пансиона ведомственные награды «Памяти героев Отечества», а также медаль «За заслуги в подготовке кадров и развитие военного образования».

За большой вклад в развитие системы общего образования в Санкт-Петербурге и патриотическое воспитание молодежи Почетной грамотой Губернатора Санкт-Петербурга был награжден коллектив Пансиона.

Кроме того, Александр Беглов вручил сертификат на создание детского центра сенсомоторной интеграции.

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