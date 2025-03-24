24.03.2025 (19:00)

Анна Цивилева ознакомилась с опытом применения передовых медицинских и информационных технологий в НМИЦ им. В.А. Алмазова

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева ознакомилась с опытом применения передовых цифровых технологий в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

«Знакомство с опытом передовых медицинских лечебных и реабилитационных центров, в том числе Центра имени В.А. Алмазова, позволит использовать лучшие практики при строительстве реабилитационного центра на базе Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского», – отметила Анна Цивилева.

Замглавы российского военного ведомства отметила, что одной из приоритетных задач, поставленных Министром обороны России Андреем Белоусовым в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, является модернизация медицинских организаций и наращивание объемов высокотехнологичной помощи. Использование опыта и методик ведущих медицинских организаций позволяет оперативно внедрять актуальные и технологичные решения в работу военно-медицинских организаций.

Специалисты НМИЦ им. В.А. Алмазова продемонстрировали замглавы российского военного ведомства возможности Центра искусственного интеллекта в медицине. Анне Цивилевой рассказали, что работа центра направлена на усовершенствование процесса ведения пациентов путём внедрения эффективных, апробированных решений и моделей искусственного интеллекта (ИИ) в практическую клиническую деятельность.

В лечебно-реабилитационном комплексе центра статс-секретарю – заместителю Министра обороны РФ представили комплекс современных высокотехнологичных решений на базе цифровых технологий и искусственного интеллекта, который позволяет оптимизировать процесс реабилитации и эффективно задействовать ресурсы пациента.

Применение автоматизированных систем перемещения, высокоинтенсивных методов физиотерапии, тренажеров с биологической обратной связью, технологий с дополненной реальностью значительно ускоряет, упрощает и совершенствует восстановительные мероприятия.

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