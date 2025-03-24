24.03.2025 (18:30)

Анна Цивилева ознакомилась с последними разработками по тактической медицине в ВМА им. С.М. Кирова

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева проверила ход разработок в области повышения уровня тактической медицины и оказания первой помощи военнослужащим в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Анна Цивилева заслушала доклад начальника академии генерал-лейтенанта медицинской службы Евгения Крюкова об основных результатах в области развития технологий обучения тактической медицине и создания средств оказания первой медицинской помощи.

«В соответствии с теми задачами, которые поставил Министр обороны РФ на расширенном заседании Коллегии Минобороны по итогам 2024 года, тактическая медицина постоянно развивается. Мы увидели полную укомплектованность, подготовку инструкторов, которые передают эти знания в каждой воинской части военнослужащим», - отметила Анна Цивилева

По её словам, уровень владения тактической медицины, качество медицинских препаратов полностью соответствуют мировым стандартам, что позволяет «спасать огромное количество жизней на поле боя».

Анне Цивилевой продемонстрировали современные сумки, укладки и аптечки, предназначенные для разных категорий пользователей, которые могут быть использованы как в полевых условиях врачами, так и санитарными инструкторами или военнослужащими.

В разделе образовательных технологий были представлены тренажеры, манекены, симуляторы и другие цифровые решения, которые помогают обучать устойчивым навыкам оказания первой помощи в стрессовых ситуациях, возникающих при травмах и ранениях, угрожающих жизни. Отдельно был отмечен тактический костюм пострадавшего, который используется для обучения умению выявлять и останавливать наружные кровотечения. Этот костюм можно использовать как на манекенах, так и в реальных полевых условиях на живом статисте.

Также, заместителю главы российского военного ведомства был продемонстрирован VR-тренажёр, который помогает моделировать жизнеугрожающие ситуации и обучает правильной оценке состояния при травмах и ранениях.

Кроме того было представлено мобильное приложение по тактической медицине. Это приложение доступно для скачивания на сайте Военно-медицинской академии в разделе «Тактическая медицина» и бесплатно для загрузки.

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