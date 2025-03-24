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24.03.2025 (23:45)

Корвет «Стойкий» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж корвета «Стойкий» в ходе планового учения в Балтийском море выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника.

В ходе отработки задач по ведению морского боя с кораблями условного противника специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронные пуски из ударного комплекса «Уран» и отработав задачи поражения группы кораблей противника.

В рамках выполнения учебных задач по видам обороны экипаж корабля отработал вопросы противовоздушной обороны на переходе морем и применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО.

Экипаж корабля также выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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