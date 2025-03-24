24.03.2025 (23:30)

Корабль на воздушной подушке Балтийского флота провел артиллерийские стрельбы в море

В рамках плана боевой подготовки малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским малоразмерным целям в морских полигонах Балтийского флота.

Во время выхода в море экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 140-мм пусковых установок системы "Огонь" (морской аналог системы залпового огня типа «Град») по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, малоразмерным подвижным целям, обозначающим безэкипажные катера.

Боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях. В результате проведения стрельб все мишени были успешно поражены.

Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж МДКВП провел тренировку по погрузке личного состава с береговой черты в танковый трюм, а после осуществил переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Стоит отметить, что «Евгений Кочешков» - является самым большим в мире десантным кораблем на воздушной подушке и стоит на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". МДКВП предназначен для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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