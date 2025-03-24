24.03.2025 (22:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами

В рамках мероприятий по охране и обороне пункта базирования Кронштадт в Ленинградской военно-морской базе состоялась плановая тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами силами подразделения охраны и обороны.

В ходе тренировки дежурный корабль условно обнаружил несколько малоразмерных целей, движущихся в сторону стоянки сил базы. Личным составом кораблей был отработан алгоритм действий по выявлению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БпЛА.

Военнослужащие из состава боевых расчетов кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы регулярно отрабатывают задачи по уничтожению условных БЭК для доведения алгоритма действий до автоматизма.

Также военнослужащие отработали навыки по борьбе с ударными БпЛА условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольных и противодроновых ружей. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты постов воздушного наблюдения осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей и условно поразили обнаруженные условные БпЛА.

Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно – как в составе малых подразделений, так и в составе дежурных смен соединений и частей.

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