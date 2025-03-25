25.03.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ в Суджанском районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую технику ВСУ в Суджанском районе Курской области

Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

На кадрах уничтоженные военнослужащими группировки войск «Север» бронемашина «MaxxPro» производства США и боевая бронированная машина «Козак» ВСУ.

Бронетехника боевиков ВСУ оснащена антидроновой защитой, сваренной кустарным способом. Украинские военнослужащие бросили технику в большом количестве, когда бежали из освобожденных населенных пунктов Курской области.

Военнослужащие группировки войск «Север» каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Они выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению на освобожденных территориях. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.

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