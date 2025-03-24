24.03.2025 (17:20)

Заявление Минобороны России

24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.



В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.



Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля . В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.



Также, 19 марта т.г., через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения Президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.



Кроме того, вечером 23 марта т.г. с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.



22 марта т.г. в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.



Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации.



Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима.

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