25.03.2025 (07:00)

Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обеспечивают надежную и устойчивую связь между подразделениями в Белгородском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обеспечивают надежную и устойчивую связь между подразделениями в Белгородском приграничье

В Белгородском приграничье специалисты войск связи 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проводят работы по обеспечению связью между подразделениями группировки.

Для выполнения боевых задач связисты обеспечивают командование и подразделения всеми видами современной и бесперебойной связи.

Главной задачей связистов является обеспечить непрерывного сообщения в кратчайшее время. При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.

На кадрах военные связисты провели плановые работы на одной из линий связи. Военнослужащие выезжали на замену кабеля по плановой задаче, тем самым пресекли потерю связи между подразделениями.

Специалисты войск связи 44-го армейского корпуса выдвигаются на объекты малыми группами, чтобы не привлекать внимания и тем самым не раскрыть местонахождения узлов связи.

В ходе работы на высотных объектах один из бойцов остается в низу и, в случае необходимости, обеспечивает огневую поддержку, следит за возможным появлением беспилотных летательных аппаратов противника в небе. Проведя успешную замену кабеля и проверив наличие связи, бойцы оперативно покидают место работы и выдвигаются к следующему объекту, на котором будут выполнены плановые ремонтные и обслуживающие манипуляции.

В список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.

Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для связистов это не просто слова. Все они понимают: от работы, которую выполняют, а они соединяют между собой все подразделения, во многом зависит успех боевых действий.

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

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