25.03.2025 (06:00)

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека-100» ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на Красноармейском направлении.

В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа. После определения направления полёта и азимута воздушной цели расчёт комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик.

«Поступила задача, обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была «Лелека-100»», — рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» называют машиной переднего края. Зачастую расчеты ПВО работают бок о бок с мотострелками. Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо. С первого дня проведения специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Стрела-10» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, ежедневно уничтожая разведывательные и ударные БпЛА противника.

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