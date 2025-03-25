25.03.2025 (06:00)
Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека-100» ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на Красноармейском направлении.
В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа. После определения направления полёта и азимута воздушной цели расчёт комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик.
«Поступила задача, обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была «Лелека-100»», — рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.
Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» называют машиной переднего края. Зачастую расчеты ПВО работают бок о бок с мотострелками. Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо. С первого дня проведения специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Стрела-10» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, ежедневно уничтожая разведывательные и ударные БпЛА противника.