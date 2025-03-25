25.03.2025 (05:30)

Боевая работа штурмовых групп 57-го мотострелкового полка Южной группировки войск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа штурмовых групп 57-го мотострелкового полка Южной группировки войск

Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовых групп 57-го мотострелкового полка Южной группировки войск на Донецком направлении специальной военной операции.

В ходе ведения штурмовых действий военнослужащими общевойсковой армии был были заняты два опорных пункта ВСУ. Бой за первый опорник, расположенный в лесополосе, закончился уничтожением личного состава ВСУ вместе с блиндажом, где они укрывались. Украинские боевики оказали ожесточенное сопротивление и отказались сдаться, после чего укрытие было подорвано.

Бой за второй опорный пункт завершился захватом в плен четырех ВСУшников, которые сдались в плен, после того как у них закончились боеприпасы.

Также штурмовая группа ликвидировала огневую точку ВСУ в одном из частных домов, оставленных мирными жителями.

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