25.03.2025 (05:00)
Мотострелки Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА и миномёт ВСУ
Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и миномёт ВСУ в районе н.п. Марково.
Пункт управления беспилотниками противника был обнаружен благодаря воздушной разведке. Мотострелки выявили место посадки БпЛА ВСУ и проследили за расчётом. Обнаружив укрытия личного состава, операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления вместе с личным составом.
Минометная позиция ВСУ также была обнаружена с помощью дрона-разведчика. Несмотря на попытку противника замаскировать её, слаженные действия наших мотострелков позволили нанести точный удар.
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