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25.03.2025 (05:00)

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА и миномёт ВСУ

Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и миномёт ВСУ в районе н.п. Марково.

Пункт управления беспилотниками противника был обнаружен благодаря воздушной разведке. Мотострелки выявили место посадки БпЛА ВСУ и проследили за расчётом. Обнаружив укрытия личного состава, операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления вместе с личным составом.

Минометная позиция ВСУ также была обнаружена с помощью дрона-разведчика. Несмотря на попытку противника замаскировать её, слаженные действия наших мотострелков позволили нанести точный удар.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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