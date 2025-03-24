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24.03.2025 (20:00)

В РВСН проходят плановые контрольные комплексные проверки под руководством командующих ракетными объединениями

В Ракетных войсках стратегического назначения начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года.

В рамках проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК «Ярс» будут выведены на полевые позиции. Части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками.  

Кроме того, в ходе работы комиссий ракетных объединений будут изучены вопросы функционирования системы обучения подчиненных воинских частей, осуществлена проверка организации подготовки личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства.

В других ракетных соединениях объединений контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров соединений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Проверка боеготовности
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