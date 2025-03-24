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24.03.2025 (21:30)

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев встретился с нахимовцами

Командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Алексей Сысуев встретился с воспитанниками выпускного курса филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке.

Он рассказал нахимовцам о своей учёбе в высшем военно-морском училище, особенностях прохождения службы, славных традициях моряков–подводников, огромной роли семьи в жизни моряков и задачах, решаемых одним из крупнейших объединений Военно-Морского Флота в современных условиях.

Большой интерес нахимовцы проявили к перспективам развития Тихоокеанского флота, особенностям прохождения службы на подводных лодках после окончания высшего военно-морского учебного заведения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Военно-патриотическое воспитание
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