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24.03.2025 (19:30)

Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» Балтийского флота выполнил минные постановки в морских полигонах

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж малого противолодочного корабля Балтийского флота «Кабардино-Балкария» выполнил задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

Экипаж корабля осуществил постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных донных и якорных мин.

Кроме минирования акватории, экипаж корабля отработал защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса кораблей и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Все поставленные экипажем МПК мины были «обезврежены» минно-тральными кораблями Балтийского флота.

Справочно: Морские минные заграждения, применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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