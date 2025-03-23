23.03.2025 (18:15)

В Академии Генштаба дополнили коллективный договор, повысив заработную плату медицинских работников

Командование и профсоюзная организация Военной академии Генерального штаба заключили дополнительное соглашение к коллективному договору, в котором совершенствован механизм оценки деятельности медицинских работников вуза и оплаты их труда.

«Вступившее в действие соглашение направлено на защиту социальных, экономических прав и законных интересов наших медиков и фармацевтов. С принятием новых положений их заработная плата превысит показатели в двести процентов от средней заработной платы в московском регионе для врачей и сто процентов для младшего медперсонала», – сказал на общем собрании начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Профсоюзный лидер академии Сергей Корышов подчеркнул, что профсоюз гражданского персонала стоит на страже социально-экономических прав трудящихся, уделяя особое внимание вопросам труда и отдыха, оплаты сверхурочных работ, предоставления дополнительных отпусков, социальных выплат и пособий.

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