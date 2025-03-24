24.03.2025 (23:15)

День штурмана и специалистов штурманской боевой части прошел в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота

В рамках проведения дня штурмана в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота были проведены собрания, сдача зачетов и нормативов по навигации специалистами штурманских боевых частей кораблей и подводных лодок

За первый квартал 2025 года штурманы Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота успешно выполнили задачи штурманской подготовки, уровень которой позволил обеспечить безопасность плавания на учениях и в дальних походах.

Одним из самых важных событий для всего личного состава штурманской службы Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота станет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Подготовка и обеспечение безопасности плавания, кораблей и судов, участвовавших в параде, потребуют концентрации усилий как корабельного и судоводительского состава, так и офицеров, задействованных в пунктах управлений парадом. На параде одна из основных функций возложена на штурманскую службу.

Во время дальних походов и учений специалисты штурманской службы активно осваивают новейшие электронные информационные и радионавигационные системы, позволяющие успешно выполнять боевые задачи в отдаленных районах Мирового океана и корректировать местоположение надводных кораблей. В настоящее время корабли и суда флота оснащены всеми современными видами морских средств навигации – навигационными системами, гирокурсоуказателями, лагами, эхолотами и многим другим новейшим навигационным оборудованием.

В нынешнем году специалистам штурманской службы Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота также предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению океанографического похода исследовательского судна «Адмирал Владимирский», подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил базы, во время различных учений, в том числе международных.

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