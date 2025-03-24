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24.03.2025 (15:15)

24 марта в 23.15 в эфире телеканала «Звезда» состоится телевизионная премьера полнометражного документального фильма Ирины Мисановой «Сцена на передовой»

Картина посвящена творческим бригадам, работающим в зоне проведения спецоперации. В фильме о бойцах культурного фронта много музыки, поэзии и уникальной атмосферы, которую создают известные артисты и художники, поддерживая наших ребят на передовой.

Документальный фильм «Сцена на передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура
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