24.03.2025 (15:15)

24 марта в 23.15 в эфире телеканала «Звезда» состоится телевизионная премьера полнометражного документального фильма Ирины Мисановой «Сцена на передовой»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player 24 марта в 23.15 в эфире телеканала «Звезда» состоится телевизионная премьера полнометражного документального фильма Ирины Мисановой «Сцена на передовой»

Картина посвящена творческим бригадам, работающим в зоне проведения спецоперации. В фильме о бойцах культурного фронта много музыки, поэзии и уникальной атмосферы, которую создают известные артисты и художники, поддерживая наших ребят на передовой.

Документальный фильм «Сцена на передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.

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